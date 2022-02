PM lança mega operação para reforçar policiamento de Anápolis e cidades turísticas no Carnaval

Foi apresentada em Anápolis, na tarde desta sexta-feira (18), a Operação Carnaval Seguro, que deverá se empenhar durante todo o feriado para atender a grande movimentação de pessoas e reforçar o policiamento em todas a regiões do município.

Além de Anápolis, a ação, que é comandada pelo 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), os policiais ainda deverão focar nos principais destinos turísticos, como Pirenópolis e Corumbá.

Um dos eixos cruciais da operação é o combate a embriaguez ao volante, que está entre as maiores causas de acidentes registradas em feriados e celebrações e anualmente faz uma quantidade alta de vítimas fatais.

Realizada na Praça Dom Emanuel, o lançamento da operação contou com a participação de equipes do 28º BPM, 4º BPM, CPE, Força Tática e Patrulha Maria da Penha, juntamente com o tenente-coronel Gilbert Alves Rabelo, subcomandante do 3º CRPM.

“Orientamos a população para que, neste período, faça o uso moderado de bebidas alcoólicas. A Polícia Militar estará fiscalizando, pois é algo que atenta contra a vida dos cidadãos”, afirmou o tenente-coronel.

Em 2022, o Carnaval ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. Apenas em Anápolis estão previstos eventos religiosos e um mega bloquinho com a participação confirmada de artistas renomados em todo o Brasil.