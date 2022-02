Podemos afirmar que o microondas se tornou um item essencial em qualquer cozinha, não é mesmo? Afinal, o eletrodoméstico é mil e uma utilidades — desde esquentar aquele almoço de ontem, até preparar grandes receitas. Foi pensando nisso, que hoje vamos te apresentar 6 coisas que dá para fazer mais rápido no microondas. Veja:

6 coisas que dá para fazer mais rápido no microondas e você provavelmente não sabia:

1. Pão de queijo

Em primeiro lugar, vamos começar com o clássico pãozinho de queijo que todo mundo ama. Basicamente, no forno, essas belezinhas demoram em torno de 30 a 40 minutos. Todavia, no eletrodoméstico, com apenas 2 minutos é possível preparar um pão de queijo de caneca! Veja:

2. Bolo de fubá

Em seguida, temos esse clássico de casa de vó, que na correria do dia a dia é rapidinho de fazer no microondas. Assista ao vídeo e aprenda:

3. Pimentões assados

Ok, agora se você busca algo mais elaborado e prático, essa é uma boa pedida! Em suma, você pode usar esse prato como entrada e poupar seu tempo. Aprenda:

4. Arroz

Preparar arroz todo dia, nos ocupa muito tempo, não é mesmo? Todavia, comê-lo requentado, é pior ainda. Por isso, aprenda a fazê-lo no microondas e veja a mágica acontecer. Assista:

5. Macarrão

Se você é fã de uma boa macarronada, essa é para você! Essencialmente, o eletrodoméstico é capaz de preparar uma completinha e deliciosa, e, o melhor de tudo, em menos de 10 minutos. Que delícia! Veja:

6. Escondidinho

Por fim, trouxemos um delicioso escondidinho de caneca! Assim, para um prato mais complexo, aqui você vai ver que tudo fica mais fácil e rápido. Aprenda e surpreenda-se:

