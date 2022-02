CDA Alimentos abre vagas de emprego para Anápolis, Goiânia e outras cidades goianas

Com sede no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a CDA Alimentos está com seleção aberta para contratar novos funcionários para trabalhar em Anápolis, Goiânia, Itapuranga, Itaberaí e Rio Verde.

As vagas exclusivas para Anápolis são de Movimentador de Mercadorias (06), Jovem Aprendiz (02), Auxiliar de Logística (01), Promotor/Repositor (01), Analista de Controladoria (01), Analista de Custos (01), Analista de Estoque (01), Auxiliar de Crédito e Cobrança (01), Auxiliar de Eletricista (01), Analista de Contabilidade (01), Assistente de suporte técnico (01), Especialista de Contabilidade (01) e Gerente de Logística (01).

Os requisitos necessários para a vaga de Movimentador de Mercadorias são: ensino fundamental completo, experiência na área, disponibilidade de horários e residir na cidade.

Das duas vagas disponíveis para Jovem Aprendiz, uma é para aprendizagem no setor de Tecnologia da Informação e a outra é para o Setor de Compras. Para ambas é necessário ter entre 14 e 22 anos, conhecimento em informática e estar cursando ensino médio, técnico ou superior no período noturno.

Para Auxiliar de Logística é necessário possuir o ensino superior completo ou estar cursando Logística ou áreas afins, conhecimento no pacote Office e será diferencial ter conhecimento do sistema Protheus e residir em Anápolis.

Para Analista de Controladoria, é necessária graduação completa ou estar cursando Contabilidade ou áreas relacionadas e experiência na função. Será um diferencial residir em Anápolis, ter disponibilidade de horários e possuir conhecimento no sistema Protheus.

Para Analista de Custos, os requisitos são: graduação completa ou cursando Contabilidade e áreas relacionadas, experiência na função e disponibilidade de horários.

Para Analista de Estoque, é preciso possuir graduação completa ou estar cursando Contabilidade, Administração, ou Engenharia de Produção, possuir experiência na área e disponibilidade de horários e viagens.

Auxiliar de Crédito e Cobrança é exigido que o candidato possua experiência na função, graduação completa ou esteja cursando Administração, Ciências Contáveis ou áreas relacionadas. Conhecimento do sistema Protheus também será um diferencial.

Para a vaga de Auxiliar de Eletricista é desejável que o interessado tenha o ensino médio completo, curso técnico em Eletrotécnica, capacitação em NR-10, NR-33 e NR-35, experiência na área, disponibilidade de horário e resida em Anápolis.

Para a vaga de Analista de Contabilidade é necessário possuir ensino superior completo ou estar cursando Ciências Contáveis ou áreas afins. Além disso, é preciso apresentar boa comunicação, excelente relacionamento interpessoal e ter conhecimento do sistema Protheus será um diferencial.

Para Assistente de Suporte Técnico é necessário ter ensino superior completo ou estar cursando Ciência da Computação, Sistemas da Informação ou áreas relacionadas. Também é requisito ter conhecimento com manutenção de computadores, redes WiFi, sistemas operacionais e windows.

Para a vaga de Especialista de Contabilidade, os requisitos são: formação acadêmica em Ciências Contábeis, conhecimento do pacote Office, normas internacionais, legislação do imposto de renda pessoa jurídica e residir em Anápolis. Será um diferencial ter conhecimento do sistema Protheus e pós-graduação na área.

Já para Gerente de Logística é preciso experiência em gestão de pessoas, disponibilidade de horário e viagens e ensino superior em Logística, Administração ou áreas afins.

Outras Vagas

Além das oportunidades para Anápolis, a CDA Alimentos está com uma vaga para Vendedor Externo em Itapuranga, Rio Verde e Goiânia. Os requisitos para a vaga são: Possuir carro próprio, CNH-B, experiência com vendas. boa comunicação e disponibilidade para viajar.

Em Itaberaí, a vaga é para Promotor/Repositor. Os requisitos exigidos são: possuir boa comunicação, ter experiência na área, veículo próprio (moto), CNH-A, disponibilidade para viajar e residir na cidade.

Processo Seletivo

Para participar da seleção, os interessados devem acessar o site de carreiras da CDA Alimentos. Mais informações pelo WhatsApp (62) 4015-3582.

Todos os cargos contam com diferentes benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, cartão alimentação, alimentação na empresa, dentre outros.