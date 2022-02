A alta e incessante velocidade que vivemos nosso dia-a-dia requer que uma quantidade quase que dobrada de ânimo e existem fontes naturais preciosas que te ajudam a ter mais energia e diminuem o cansaço.

Talvez você esteja habituado somente ao açúcar e o café, no entanto, as mais eficazes fontes de energia saudável estão mais acessíveis do que imagina.

E um detalhe importante é que, quanto maior o déficit de vitaminas no corpo, mais ele precisará de trabalhar — ocasionando os desgastes físicos.

Acompanhe os principais ingredientes que devem fazer parte do cardápio de quem busca estar mais animado e menos esgotado.

6 alimentos poderosos que te ajudam a ter mais energia e diminuem o cansaço:

1. Folhas verdes

Além das folhas verdes serem pouco calóricas, são ricas em ferro, cálcio, fibras, ácido fólico, magnésio, vitaminas A, C, E e K. O ferro.

Com isso, elas são altamente capazes de prevenir a anemia, que é uma das grandes causadoras de fadiga e cansaço.

Capriche na salada diversificada durante as refeições e, uma outra dica é optar por sucos ‘detox’, feitos com as folhas verdes.

2. Beterraba

A beterraba traz consigo diversos nitratos naturais e antioxidantes que são responsáveis ​​em aumentar o fluxo sanguíneo, logo a oxigenação do cérebro e dos músculos.

Diante da funcionalidade, este alimento pode dar um ‘gás’ maior no dia-a-dia de quem anda muito cansado, o deixando mais ligado.

3. Batata-doce

A campeã entre os alimentos mais energéticos, a batata-doce é um carboidrato que faz muito bem para a saúde.

Uma parte desta potência é devido ao carboidrato mesmo, por ser a fonte de combustível mais rápida para o corpo humano.

Já a outra parte é devido às fibras que ela traz consigo, auxiliando a velocidade da digestão. Ou seja, o corpo não gastará mais tanta energia com o processo digestivo.

Vale ressaltar que o tubérculo, presente nas batatas-doces, também é fonte de manganês, importante para o trituramento de nutrientes, melhorando a energia e a disposição.

4. Abacate

A fruta verde é rica em ácido pantotênico, – vitamina B que ajuda as células a transformarem alimentos em combustível.

O abacate ainda é rico em gorduras e fibras saudáveis, que também facilitam o trato digestivo.

Além de muito saborosa e versátil, a fruta pode ser excelente para quem está lidando com o cansaço acumulado.

5. Banana

Não é à toa que a fruta é super indicada para pré-treinos. A banana é altamente enérgica para o corpo humano com suas altas composições de potássio e bons carboidratos.

O potássio, por sua vez, auxilia na hidratação corporal e com isso, obtém uma maior sensação de alerta.

Já os açúcares naturais e carboidratos preparam seu sistema para um bom treino.

6. Chocolate amargo

Ao contrário dos chocolates recheados de açúcares – que agem como montanha russa, sendo absorvidos rapidamente pela corrente sanguínea, causando um pico glicêmico e depois despencam – eles agem diferentemente.

As opções acima de 75% cacau possuem boas fontes de cafeína e teobromina, dois estimulantes que podem aumentar a energia e o humor.

Além de serem menos calóricas e mais saudáveis, são deliciosas e nada enjoativas.

