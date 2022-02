Bebê goiana vira digital influencer “por acaso” e se torna um sucesso nas redes sociais

Com menos de um ano de idade, a pequena goiana Alice Agostini tornou-se um fenômeno nas redes sociais ao virar ‘baby influencer’. Natural de Palmeiras de Goiás, município do Oeste goiano, ela faz sucesso com visuais fofos e bem bolados.

Ao Portal 6, a mãe dela, Vanessa Agostini, explicou que a fama veio por acaso, já que o perfil da menina no Instagram era para ser apenas um álbum de fotos digital.

“Eu nem sabia que isso existia [influenciadores bebês]. Eu fui postando e começaram a aparecer mais perfis semelhantes pedindo para seguir”.

“Quando eu vi, um dos vídeos bateu mais de 1 milhão de reproduções e outros começaram a chegar nessa marca também”, relembrou a jovem de 25 anos.

Esse ponto de virada ocorreu há cerca de seis meses, quando Alice tinha quatro meses de idade. Desde então, Vanessa vem trabalhando como administradora da página e tornou isso em um trabalho.

“Eu passei a estudar sobre a plataforma, pela internet mesmo, sobre aplicativos para melhorar a qualidade de imagens, o que fica bom e o que não fica. Comprei um celular novo”, contou.

Agora, a filha recebe patrocínios de marcas do nicho infantil, que pedem por parcerias e divulgação nas mídias sociais.

Entretanto, nem tudo são flores, já que a página recebe críticas de alguns internautas. “Sempre tem gente que fala que eu uso a imagem da criança, que tem algumas roupinhas de algumas marcas que não seriam apropriadas”, diz.

“Mas o retorno de gente elogiando é muito maior. Eu não estou prejudicando ela em nada, a gente só produz conteúdo quando eu vejo que ela está bem, de bom humor. Ela é muito bem-cuidada”, rebateu Vanessa.

Ela disse que a rotina de mãe e administradora da página de Alice não é um trabalho fácil, visto que ainda tem que dividir com as funções domésticas.

“Tem dia que é tudo muito corrido, parece que tem poucas horas para fazer tudo oq tem pra fazer. Para fazer os looks e produzir conteúdo, eu tiro o dia para isso. Tem que tirar mil fotos para que três fiquem boas”.

Vanessa destacou que o marido dela, Jonatas Morais, ajuda nos dias de folga dele com os bastidores e a produção das publicações. “Mas em relação à administração da página, sou eu que faço tudo sozinha”, pontuou.

Veja a seguir vídeos da pequena Alice que estão bombando nas redes sociais.

