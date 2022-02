Os segurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos, pois haverá a revisão no valor dos benefícios em 2022 para 10.941 beneficiários.

A consulta poderá ser realizada no final do mês de abril, pois nesta época que os pagamentos serão processados.

A revisão do artigo 29, que diz respeito a revisão do auxílio dos segurados será paga entre os dias 1º e 07 de maio deste ano. Este será o último pagamento referente ao acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público ocorrido em 2012.

Foi constatado que entre os anos de 2002 a 2009, houveram erros ao pagar os benefícios de incapacidade, pois o instituto descartou 20% das menores contribuições da média salarias dos trabalhadores. Devido ao erro, a renda dos segurados diminuiu.

INSS fará revisão no valor dos benefícios em 2022; veja como consultar se você está na lista

Em primeiro lugar, para conferir se você está na lista, existem três possibilidades disponibilizadas pelo INSS.

Por telefone, ligando para a Central Telefônica do INSS, no número 135, pelo site do Meu INSS e, por fim no aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Quem optar pela última opção, deverá seguir alguns passos para conferir se está na lista de recebimento.

Logo depois de realizar o download do aplicativo, será solicitado ao usuário o CPF e senha. Caso nunca tenha utilizado o app, deverá criar uma conta.

Após passar pela tela inicial, clique no link “Do que você precisa” e escreva a palavra “revisão”. Automaticamente abrirá uma nova tela com a opção “Revisão de Benefício – artigo 29”.

Procure a opção “Consultar Revisão de Benefício Artigo 29” e caso apareça a frase “Consulta a Revisão artigo 29 não retornou dados para o cidadão”, é porque não há dinheiro a receber.

Como dito anteriormente, a consulta poderá ser realizada a partir do mês de abril.

