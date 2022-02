Luciana Sinzimbra volta a receber mensagens de filho de ex-prefeito de Anápolis, condenado por agredi-la

Mais de três anos depois de ser agredida por Victor Junqueira, a advogada Luciana Sinzimbra voltou a enfrentar o medo do piloto após receber ligações e mensagens nas redes sociais.

Em publicações feitas nos stories do Instagram nesta segunda-feira (22), ela relatou que desde o dia 12 de janeiro vem recebendo tentativas de contato de Victor, que possui uma medida restritiva — não podendo se aproximar ou ligar para a advogada.

Em um primeiro momento, o filho do ex-prefeito de Anápolis, Eurípedes Junqueira, teria feito uma ligação no meio da madrugada de um número desconhecido para tentar estabelecer um contato.

Mas ao identificar a voz do agressor, Luciana respondeu: “eu sei quem está falando e você sabe que não pode entrar em contato comigo”.

Na sequência, Victor teria começado a perseguir a advogada, mandando mensagens por contas fakes no WhatsApp e Instagram. “Ele virava a noite mandando mensagem”, afirmou.

Em uma das ocasiões, a advogada chegou a registrar um vídeo da tela do celular, em que era possível ouvir um áudio dele, que foi posteriormente apagado. “Já encaminhei para meus advogados, pedi para juntar no processo”, destacou.

Luciana também manifestou indignação com a situação atual do ex-companheiro, que mesmo condenado circula livremente pela cidade como se nada tivesse acontecido e as pessoas tivessem ‘esquecido’ da situação.

“Essa pessoa que tá aí, livre leve e solta e até hoje, passados três anos, não consegue me deixar em paz. Eu não devo temer uma pessoa dessas?”

“Aí eu deixo de sair na cidade, porque eu tenho medo de topar com a pessoa. É frustrante, revoltante”, complementou.

A advogada ainda reproduziu nos vídeos um trecho da condenação de Victor, que teve decretada pena de dois anos e nove meses de reclusão, além de oito meses e 10 dias de detenção.

Atualmente, segundo o depoimento de Luciana, ele está respondendo em liberdade e faz parte do quadro societário de empreendimentos badalados da cidade.

Relembre o caso

O escândalo envolvendo as agressões teve início no dia 24 de dezembro de 2018, quando começou a circular na internet um vídeo que mostrava o filho do ex-prefeito de Anápolis espancando a advogada.

As imagens começaram a repercutir a nível nacional, e até famosos fizeram campanhas se manifestando a favor de Luciana e pedindo Justiça.

Após a condenação e recorrendo em liberdade, Victor ainda teve prisão decretada no dia 14 de julho de 2019, por descumprir as medidas protetivas que o impediam de se aproximar da ex-namorada.