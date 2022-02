Conheça a alimentação correta para manter a pele livre de acne e espinhas

Acne é uma condição da pele que ocorre quando os folículos pilosos (região que nascem os pelos) ficam obstruídos por sebo e células mortas, essa obstrução geralmente é colonizada por bactérias e gera uma inflamação local, as espinhas.

Existem vários fatores que podem contribuir com o surgimento da acne, como a alimentação, o uso de medicamentos e cosméticos, questões genéticas, hormonais, disbiose e até mesmo o estresse.

A alimentação é um fator agravante para o surgimento da acne em pessoas que já tem uma predisposição ao problema. Alimentos de carga glicêmica alta, ou seja, carboidratos simples, e os lácteos podem estimular a lipogênese das glândulas sebáceas, o que favorece a produção de sebo na pele.

A disbiose intestinal (desequilíbrio entre bactérias boas e ruins) também contribui para o surgimento da acne. A saúde intestinal é importante, pois evita que bactérias nocivas ao organismo e que normalmente seriam mantidas fora do corpo passem pela barreira intestinal e aumentem a inflamação do organismo. Por isso é importante consumir alimentos ricos em fibras, como: aveia, linhaça e sementes e também alimentos fermentados, como iogurtes naturais, kefir, kombuchas e levain.

Estudos indicam que pelo menos 80% da população terá pelo menos uma vez durante a vida algum episódio de acne. Sendo assim, para amenizar o problema é importante entender que além de produtos tópicos, a alimentação balanceada com muitas frutas e vegetais proporcionará todos os nutrientes necessários que a pele precisa para curar as espinhas. Isso porque quanto mais frutas e vegetais coloridos, maior a quantidade de antioxidantes naturais que ajudam a pele no controle da inflamação.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

