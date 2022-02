Goiânia, Anápolis e Aparecida estão com mais de 2,1 mil vagas de emprego abertas

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Goiânia, Aparecida e Anápolis estão com mais de 2,1 mil oportunidades em oferta esta semana. As vagas são para todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação.

Começando pela capital, são 1.127 oportunidades para quem está mirando um novo emprego, para cargos de telemarketing, consultor de vendas, auxiliar administrativo, dentre outros.

Para concorrer, o candidato deve realizar uma inscrição na sede do Sine Municipal (Rua 1, Nº 147 – Setor Central). Ele deverá levar documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

O procedimento é gratuito e pode ser feito de segunda a sexta-feira. Caso o interessado já tenha cadastro, ele precisa apenas confirmar a inscrição na vaga desejada para concorrer.

Realizada a inscrição, o Sine encaminha diretamente às empresas contratantes as informações dos candidatos que preenchem todos os requisitos necessários para os empregos ofertados.

A Prefeitura de Goiânia afirma que as vagas disponíveis são atualizadas diariamente e podem ser acessadas também por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas”. Em caso de dúvidas, também é possível entrar em contato com o órgão pelo telefone: (62) 3524-2708.

Aparecida

Já em Aparecida, são 689 oportunidades ofertadas, para cargos de movimentador de mercadoria, motorista, corretor de imóveis, entre outros. O interessado deve agendar um atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) para concorrer.

Para marcar o atendimento, o candidato deverá acessar o site da Secretaria Municipal do Trabalho, clicar na aba “Vagas de emprego”, depois em “Quero Trabalhar” e escolher uma vaga.

Depois disso, o usuário será levado para uma janela de atendimento, onde deverá preencher selecionar o código Nº 60 – Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e marcar um horário em uma unidade do SAC.

Marcado o agendamento, o candidato deve comparecer no dia e hora agendada com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço, além de precisar informar um telefone para contato.

Se houver uma vaga compatível com o perfil do trabalhador, ele receberá um encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante.

Se não encontrar a vaga, a pessoa interessada pode acessar o site novamente e agendar um novo agendamento. Os candidatos também podem obter mais informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

A Prefeitura também oferece uma linha para atender empresários que buscam funcionários. O número de WhatsApp disponível para o cadastro das empresas é (62) 9 9297-4113.

Anápolis

O município está ofertando 440 vagas para esta semana, para cargos como carpinteiro, borracheiro, encanador industrial, dentre outros.

Os interessados em pleitear uma das vagas precisam comparecer à sede do Sine Anápolis (Avenida Senador José Lourenço Dias, 333, Centro), com carteira de trabalho e documentos pessoais para pegar uma carta de encaminhamento.

Todo o processo de atendimento é gratuito, podendo ser realizado entre segunda e sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Para resolver dúvidas, o contato da ouvidoria do Sine Anápolis é: (62) 3902-1350 ou (62) 3324-8396.