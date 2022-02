Identificado o motociclista que morreu em grave acidente na BR-153, em Anápolis

Foi identificado como Edinei Justino de Souza o homem de 37 anos que morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (25), no km 440 da BR-153, em Anápolis.

Por volta das 08h, a caminho do trabalho, Edinei trafegava próximo ao viaduto Ayrton Senna, em uma motocicleta, quando perdeu o controle da direção e caiu.

O impacto foi tão violento que o motociclista foi arremessado a uma distância de 07 metros, parando no canteiro central da rodovia. O homem faleceu antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e acompanhou toda a situação, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), que realizou a perícia no local e a remoção do corpo.

Agora, o caso será conduzido pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT).