Homem é preso após chamar segurança de “preto safado” em hotel de Caldas Novas

Um homem que visitava Caldas Novas, município no Sul de Goiás, foi preso na tarde da última sexta-feira (25), suspeito de ter chamado o segurança de um hotel local de “preto safado”.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o turista se revoltou após o funcionário ter seguido regra do estabelecimento e barrado a entrada dele com um copo de vidro, item proibido na hospedaria.

Um vídeo mostra o momento em que o homem é retirado do local por outros seguranças, que viram a discussão acontecendo.

Mesmo expulso do estabelecimento, o suspeito ainda tentou forçar uma entrada no hotel por várias vezes. Um dos seguranças chega a dar um tapa nele, que cai. A PM foi até o local e prendeu o turista por injúria racial.

Ele foi levado para a delegacia de Caldas Novas, onde foi autuado pelo crime. Como não foi estabelecida fiança, o homem ficou preso aguardando audiência de custódia.

O nome do suspeito não foi divulgado, portanto não é possível saber se ele possui advogado e nem se continua preso.