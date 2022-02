Mãe leva filha para os EUA, bloqueia o pai da criança e decide não voltar mais para Goiânia

O Juizado da Infância e Juventude de Goiânia determinou que seja cancelado o passaporte de uma criança que foi levada para os Estados Unidos em 2020 e não retornou ao Brasil.

Naquele ano, os pais haviam realizado uma audiência no órgão e concordaram que a filha poderia ir com a mãe para a viagem internacional, mas que ela deveria retornar em até cinco dias após o fim do período combinado.

Contudo, o homem foi informado pela mulher que elas haviam se mudado em definitivo para o país da América do Norte e, na sequência, teria sido bloqueado nas redes sociais e impossibilitado de se comunicar com a filha.

Após relatar ao Juizado da Infância e Juventude o ocorrido, o Poder Judiciário encaminhou um ofício à Delegacia de Polícia de Imigração, determinando o cancelamento do passaporte.

Além disso, o documento estabeleceu que o caso seja encarado agora como sequestro de criança.

O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública foram notificados da decisão.