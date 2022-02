De antemão, fora os tempos em que a única forma de potencializar as dietas com whey protein era apenas no leite e na água.

Existem diversas receitas deliciosas sólidas que você pode fazer juntando o útil, o agradável e o saboroso.

Diante disso, dá só uma olhada nesses seis excelentes pratos para você que treina pesado e não larga o whey protein por nada. Se liga na dica!

6 coisas que dá para fazer com whey protein e você provavelmente não sabia:

1. Panqueca aberta

Panquecas são extremamente versáteis, podendo ser recheada com doces ou salgados.

Para essa receita você precisará apenas de whey protein, três claras de ovo e aveia.

2. Bolo de caneca

Essa prática e deliciosa receita é muito simples e eficaz.

Você só precisa de ovo, um scoop de whey, uma pitada de cacau em pó, pasta de amendoim e um pouco de água ou leite.

3. Mousse

Essa sobremesa apetitosa é tão simples de fazer e tão proteíca que você vai se apaixonar.

São duas opções de mousse, e para elas você precisará de gelatina sem sabor, leite, ovos, whey, cacau em pó e chocolate amargo.

4. Pizza low carb

Já imaginou uma pizza fitness deliciosa e bastate proteíca?

É possível e para ela só precisará de ovos whey, queijo parmesão ralado, muçarela ralada, peperoni fatiado, molho de tomate e pimenta calabresa.

5. Pão doce

Essa é uma outra receita versátil, possível de cair bem em qualquer hora do dia, com qualquer acompanhamento.

Para ela, será necessário apenas whey protein do sabor de sua preferência, farinha de amêndoas, goma xantana e água.

6. Pão de frigideira

Para essa última receita deliciosa, você precisará de pouquíssimos ingredientes: whey, vinagre de maçã, farinha de grão de bico, água, bicabornato de sódio, canela em pó, sal e ovos.

Além de ser uma delícia, é extremamente prática, não ocupa muito tempo e serve como um espetáculo de pré-treino.

