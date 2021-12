Se o seu desejo é ganhar massa muscular e melhorar a qualidade dos músculos, então essas dicas são para você.

Aqui vai uma lista com 6 alimentos fundamentais na dieta de quem sonha em evoluir na academia. Acompanhe aí!

6 alimentos simples que ajudam quem precisa a ganhar massa muscular

1. O tão comentado ovo

É comprovado que apenas um ovo cozido é capaz de oferecer 6,28g de proteínas, além de aminoácidos excelentes na sintetização muscular.

Por se tratar de um produto de origem animal, ele ainda fornece vitamina B suficiente para auxiliar no índice de energia na hora do treino.

2. Frango

A carne de frango é outro componente indispensável na dieta das pessoas que desejam ganhar massa muscular.

Mas é necessário ficar atento com as partes do frango que serão utilizadas.

O peito do animal, em especial, é onde possuí menos gordura concentrada, por essa razão, é o mais recomendado.

Uma medida de peito de frango de 85g pode conter quase 30g de proteínas de excelente qualidade. Por essa razão, é capaz de ajudar no desempenho durante a rotina de exercícios, pois contém niacina e vitamina B6 .

3. Queijo cottage

O queino cottage é um alimento muito eficaz nas dietas que visam ganho de massa muscular, tendo em vista que ele é um produto altamente composto pela proteína do soro do leite – whey protein.

Além do mais, apresenta ainda uma quantidade significativa de aminoácidos BCAA, que é reconhecido pela capacidade de diminuir gordura e auxiliar no aumento dos músculos.

4. Salmão

Já este componente da lista é um peixe rico em Ômega 3, um tipo de ácido graxo, ou seja, gordura ‘do bem’, excelente para ganhar massa muscular e força na hora dos treinos.

Em uma porção de 85 gramas de salmão, é possível obter 17 gramas de proteína, 02 gramas de Ômega 3 e uma série de vitaminas B.

5. Feijão de Soja

O feijão de soja possuí uma proteína que gera um bom aproveitamento pelas fibras musculares.

Diversos estudos indicam que, tanto a proteína de soja, quanto o whey protein, são capazes de induzir o ganho de massa muscular.

6. Amendoim

O amendoim, além de ser uma grande fonte de proteínas, também é rico em magnésio – um mineral importante para a contração muscular -, vitaminas do complexo B, necessárias para garantir energia para o organismo, e antioxidantes, que favorecem a recuperação muscular após o treino.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.