Meteorologia tem boa notícia para quem deseja curtir o feriado de Carnaval

O feriado de Carnaval promete ser de muito sol em Goiás, pois o clima chuvoso que predomina nas últimas semanas deve dar uma trégua. Segundo a previsão da meteorologia, o estado deve enfrentar um tempo ensolarado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as temperaturas devem subir, embora ainda haja a possibilidade de chuvas em áreas isoladas.

Em Anápolis, o clima deve ser mais ameno, com registros máximos de até 28ºC no domingo (28). O município também pode receber uma chuva leve, de até 03 mm.

Assim como o restante do estado, o clima ensolarado também deve predominar em Goiânia. A temperatura mais alta deve chegar a 32ºC, enquanto a menor deve ser de 19ºC.

Durante a segunda-feira (28) a região de Goiás deve passar sem chuvas. Contudo, a partir de terça-feira (01º), alguns pontos das regiões Sudoeste e Norte devem começar a receber precipitações leves, de até 10 mm.

Já na Quarta de Cinzas, a meteorologia indica que essa tendência deve se espalhar para mais alguns municípios das já citadas regiões e também no Oeste goiano. As quedas d´agua, nessa data, podem chegar a até 20 mm.