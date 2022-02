Já passou em sua mente o que aconteceu com nosso corpo enquanto dormimos? Aliás, não estamos nos referindo aos sonhos. Já imaginou o que de fato se passa com o seu organismo enquanto está em sono profundo, a respiração e os batimentos cardíacos? Bom, veja conosco algumas coisas que seu corpo faz enquanto dorme! Prometemos que você não vai pegar no sono e vai se surpreender!

6 coisas que seu corpo faz enquanto dorme e você nem imaginava:

1. O seu corpo desperta

Em primeiro lugar, é isso mesmo que você entendeu! Basicamente, enquanto estamos dormindo nosso corpo desperta toda hora. Ok, mas por que isso acontece? A resposta é simples: as trocas de fases do nosso sono. Logo, isso significa que despertamos de 5 a 15 vezes por hora. Todavia, nossa consciência nem percebe, incrível, né?

2. Para de respirar

Ok, também é exatamente isso que você entendeu, mas calma que vamos explicar melhor, não se assuste! Resumidamente, cerca de 30% no mundo todo param de respirar por alguns segundos enquanto dormem. Inclusive, esse fenômeno se chama apneia do sono e é normal, não causa danos

3. Potencializa seu sistema imunológico

O sono é essencial para a vida! O sono é vida! Isso porque, enquanto dormimos, renovamos nossas energias, reparamos os músculos e renovamos todo sistema imunológico.

4. Movimentos bruscos

Esse aqui com certeza você conhece alguém que faça isso durante o sono. Aliás, se você não conhece, você é essa pessoa. Afinal, por que isso acontece? Simplesmente, por puro instinto de reflexos do nosso corpos. Assim, quando mais cansado (a) você estiver, mais você vai rolar, dar chutes e até cair da cama.

5. Gastamos calorias

Outro fato surpreendente é que, enquanto dormimos, nosso corpo tenta manter a temperatura. O que, consequentemente, nos faz ter um gasto calórico.

6. Rejuvenescimento

Por fim, saiba que dormir faz muito bem para nossa pele! Essencialmente, em sono profundo, nosso corpo atua no rejuvenescimento de células simples até o seu cérebro. O corpo humano é uma máquina fantástica, não é mesmo?

