Em novos áudios, Valeriano Filho humilha cozinheiro: “você é um lixo”

Já conhecido em Anápolis, e até nacionalmente por se envolver em escândalos, o cerimonialista Valeriano Filho voltou a fazer mais uma vítima na cidade.

Desta vez, o alvo foi o chefe de cozinha Weslei Peres, que também atua em eventos, e recebeu áudios ofensivos do colega pelo WhatsApp citando até mesmo as filhas e pais do profissional de gastronomia.

“Eu faço festas boas, ganho dinheiro, sou profissional. Você não é nada. Você é um lixo. Você nem festinha faz, nem panela tem para cozinhar, nem material”, disse o cerimonialista.

“Até para a sua mulher parir eu precisei ligar no médico e conseguir porque vocês não tinham dinheiro. Vaga de escola para suas filhas. Você não soube dar educação para suas filhas. Eu sou o Valeriano Filho, chiquérrimo, de uma família chiquérrima, de nome na cidade. Você não”, acrescentou.

Ao Portal 6, Weslei relatou ter recebido o áudio neste domingo (28), depois que Valeriano não teria sido chamado para fazer uma festa que o chefe de cozinha já havia sido contratado para realizar.

“Fiz um evento com ele no dia 13 de fevereiro e lá ele ficou me atacando sem eu dar moral. Fui embora e depois peguei evento em outra cidade. Indiquei uma decoradora e ele foi com ela sem saber que o evento era meu”, explicou.

“Eu disse para a mãe da menina que eu não trabalharia com ele porque tive problema no casamento anterior e ela não contratou. Daí ele me enviou um monte de áudio falando coisas absurdas e até atacando minha família”, lembrou.

De acordo com o chefe de cozinha, foram vários os áudios enviados pelo cerimonialista, mas apenas um ficou salvo porque o próprio Valeriano teria apagado as mensagens.

Mesmo assim, a situação não deve ficar impune. Weslei já procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência contra o cerimonialista por ameaça e injúria.

“Meu clientes sempre me tratam muito bem. Ninguém nunca tinha me maltratado na vida. Eu sei do meu coração e não é um cara como esse que vai me jogar para baixo. Mas a indignação é muito grande. Por mim, pode me xingar de qualquer coisa, mas também mexeu com meus pais e minhas filhas”, desabafou.

Escute o áudio na íntegra

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Em tempo

Em novembro de 2020, Valeriano Filho virou assunto até em grandes veículos nacionais, inclusive no Fantástico, da TV Globo, depois de humilhar uma diarista, apenas por ela ter dito que não poderia ir à casa dele fazer uma faxina.

Palavras como “vagabunda”, “lixo” e “gentalha” foram usadas pelo cerimonialista para desqualificar Maria José. Ele também prometeu “cuspir” na cara dela quando a visse na rua.

Pouco tempo depois, mesmo com a primeira repercussão, ele apareceu em outros áudios maltratando uma colega de profissão.

O caso mais recente envolvendo o nome de Valeriano ocorreu em agosto de 2021, quando teria ficado furioso por não ter sido convidado para uma solenidade em homenagem aos profissionais de eventos promovidos pela vereadora Trícia Barreto (MDB). Na ocasião, ameaçou “trucidar” a parlamentar.