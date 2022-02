Esta é a quantidade diária de café recomendada para quem quer melhorar a memória

O bom e velho cafezinho faz bem na vida de qualquer brasileiro, não é mesmo? Inclusive, muita gente o culpa por fazer o dia dar certo e dar um start! Ademais, essa bebida já se demonstrou muito benéfica para nossa saúde. Bom, mas você sabe a quantidade diária de café recomendada para quem quer melhorar a memória?

Sim, foi isso mesmo que você entendeu! No geral, o pretinho também é bom para o funcionamento do cérebro e da memória. Isso porque a cafeína aumenta a liberação de serotonina. Que, consequentemente, é o hormônio que regula nosso humor, felicidade e ansiedade.

Além disso, esses mesmos estudos que chegaram a essa constatação, confirma que dá para associar o café à memória também. Assim, realizou-se uma pesquisa com quem bebe regularmente e quem não bebe. Concluindo que, com o tempo, os bebedores de café têm menos declínio cognitivo com a idade.

Afinal, qual a quantidade diária de café recomendada?

Para respondermos essa pergunta que nos trouxe até aqui, fomos investigar. Deste modo, pesquisadores da Universidade de Harvard realizaram um estudo no qual 400 mil pacientes foram acompanhados por 11 anos.

Assim, os melhores resultados e benefícios do café foi para quem bebeu entre 3 e 5 xícaras de café diariamente, nem mais nem menos. Ok, e o restante do grupo?

Basicamente, os que beberam quantidade inferior ou maior que essa, foi observado um volume menor do tamanho do cérebro, sendo a região da memória, o hipocampo, a mais afetada.

