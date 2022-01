Não precisa ter uma bola de cristal para adivinhar que o café faz parte dos itens essenciais na sua casa, ao lado do arroz e do feijão, não é mesmo? Inclusive, preparar um bom cafezinho colabora para nosso dia começar com o pé direito. Bom, mas hoje tudo vai ser diferente! Isso porque você vai descobrir algumas coisas que dá para fazer com o café que vai te tirar da rotina e sair do habitual do bom e velho cafezinho. Acompanhe e compartilhe com aquele amigo viciado na bebida!

6 coisas que dá para fazer com o café e você provavelmente não sabia

1. Cafezinho om leite condensado:

Primeiramente, vamos começar com essa preparação que parece coisa de filme norte-americano, sabe? Além disso, é para lá de delicioso. Assista ao vídeo e aprenda:

2. Café com paçoca

Em seguida, nessa receita você vai ver que é fácil deixar o seu cafezinho bem mais gostoso! Aliás, mais gostoso e cremoso. Por isso. Veja o vídeo e confira o passo a passo:

3. Cremoso

No geral, aqui nessa receita você vai aprender aquela bebida cremosa servida nas cafeterias. Ademais, você vai perceber que leva pouquíssimos ingredientes, é super fácil de fazer e rende para o mês inteiro. Veja:

4. Passado a frio

Se você é do time do café frio, essa receita é para você! Assim, inspirada no “Cold Brew”, um famoso café passado a frio dos Estados Unidos, essa preparação vai te levar aos céus. Veja:

5. Com doce de leite e chantilly

Ok, aqui você vai aprender uma forma mais fácil de deixar o café mais docinho e quentinho. Veja o passo a passo e lembre de decorar no final!

6. Bulletproof saudável:

Por fim, esse tal Bulletproof é basicamente uma mistura de café filtrado com óleo de coco e manteiga sem sal que fica com uma consistência bem cremosa e especial para quem adora cappuccinos e cafés com leite. Aprenda:

