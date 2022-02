Goiano que tentava fugir da guerra na Ucrânia enfim consegue sair do país

Pouco tempo após encontrar a fronteira para sair da Ucrânia fechada, o goiano Gabriel Felipe Costa publicou nas redes sociais, no início da tarde desta segunda-feira (28), que conseguiu fugir do país.

Junto com a amiga Cristiane Nedashkovskaya, eles passaram pela região fronteiriça com a Moldávia e agora pretendem ir para a Romênia, que era o destino inicial planejado pela dupla.

“Finalmente, acabamos de passar. Agora a gente tem mais 100 km até chegar na Romênia. Vamos lá, agora falta só mais uma fronteira”, celebrou no vídeo.

O sufoco pelo qual o goiano teve que passar foi acompanhado pelos conterrâneos, através das publicações que ele fez nas redes sociais desde que começaram as tentativas de fuga da Ucrânia, na última quinta-feira (24). Por meio das atualizações era possível constatar que não eram poucas as dificuldades pelas quais ele passou.

No final do último domingo (27), o goiano chegou a postar que não conseguiu deixar a zona de guerra pela fronteira com o país romeno, sendo avisado que o tempo de espera para sair por aquela região via carro seria de quatro dias.

“Só estão passando pessoas andando e muito lentamente”, explicou. Gabriel ainda afirmou que iria se hospedar na residência de amigos ucranianos enquanto procurava uma outra forma para escapar do país.

O jovem de 25 anos chegou a destacar que, durante a noite de domingo (27), um míssil caiu na região onde ele estava, fazendo com que a sirene de alerta fosse acionada três vezes.

Morador de Kiev, capital da Ucrânia, o goiano estava tentando fugir do país desde o começo dos conflitos armados com a Rússia, iniciados na última quinta-feira (24).

Veja vídeo a seguir: