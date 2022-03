Thiago Ventura já tem nova data para se apresentar com shows em Goiânia e Anápolis

Os fãs do humorista Thiago Ventura que moram em Goiânia e Anápolis já podem comemorar, pois as duas cidades foram as escolhidas para receber um novo show do artista chamado “Modo Efetivo”.

A primeira apresentação ocorrerá no dia 1° de abril, no Teatro São Francisco, em Anápolis. Já a segunda será no Teatro Madre Esperança Garrido, no dia 02 de abril, em Goiânia.

Os ingressos para assistir ao humorista variam de R$ 30 à R$ 100 e podem ser adquiridos no site originalingressos.com.br.

Com mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais, o humorista tem feito sucesso pelo Brasil ao abordar temas relacionados a vivência dele nas periferias e situações corriqueiras enfrentadas no dia a dia.

Além disso, Thiago também é conhecido por fazer parte do grupo “4 amigos”, que é composto com nomes prestigiados no mundo da comédia como Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato.