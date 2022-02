Ypê abre nova seleção para contratar funcionários para fábrica do DAIA

A Ypê, uma das principais marcas de produtos de limpeza e higiene do Brasil, está com vagas abertas para a unidade localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Os cargos disponíveis são para Especialista de Processos Industriais e Planejador de Manutenção Júnior. As habilidades e experiência exigida para preencher cada uma das funções são bem distintas, confira:

Para a vaga de Processos Industriais é necessário ter cursado engenharia mecânica, elétrica, automação ou mecatrônica, além de ter capacidade para conduzir e gerenciar projetos de média complexidade.

Já para Manutenção Júnior é preciso ter ensino técnico completo ou estar cursando faculdade de engenharia mecânica, elétrica, automação ou mecatrônica. Além disso, ter experiência em manutenção de equipamentos e conhecimento em pacote Office é um diferencial.

Todas as vagas são em regime CLT e estão abertas para pessoas com deficiência (PcD). Para se inscrever, os interessados só precisam acessar o site e cadastrar o currículo.