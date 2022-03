Familia luta para trazer corpo de goiana que pode ter sido morta pelo namorado nos EUA

Lavínia Siqueira Carvalho, de 23 anos, é goiana e foi assassinada nesta segunda-feira (28), na cidade de Cumming, na Geórgia, onde morava há 06 anos.

Após o episódio, a família da jovem começou uma vaquinha com o objetivo de trazer o corpo para ser velado e sepultado em Goiânia.

A garota, que havia deixado o Brasil para morar com a mãe e um irmão, estava namorando um rapaz mexicano que conheceu por lá. Ele, até o momento, ele é o único suspeito de ter causado a morte dela por enforcamento.

Familiares da jovem em Goiás tentam agora arrecadar cerca de US$ 20 mil para custear o traslado. Com esse objetivo, uma corrente foi aberta na internet e, até às 17 horas desta terça-feira (01), já chegado a US$ 7 mil.

Relacionamento abusivo

Dois anos atrás começaram a surgir os primeiros indícios de agressão por parte do namorado, fazendo com que rapidamente a mãe da jovem pedisse que se afastasse dele, mas por estar apaixonada, ela teria optado por continuar o namoro.

Ao Mais Goiás, uma prima de Lavínia narrou que na segunda (28) a família recebeu um telefone do hospital informando que Lavínia havia dado entrada inconsciente e que estaria internada na UTI devido um enforcamento.

“Foi preciso reanimá-la e entubá-la, mas, por falta de oxigenação no cérebro, ela não resistiu. Devido ao histórico de agressões, o namorado é o principal suspeito do crime. Ele foi preso depois do ocorrido”, afirmou.

A prima ainda detalhou que mesmo com uma medida protetiva de distanciamento, os dois sempre reatavam o namoro.

O próprio rapaz teria acionado a ambulância ao encontrá-la desacordada e como já haviam outras denúncias de agressão contra ele, a polícia o prendeu preventivamente.

Interessados em colaborar com a vaquinha podem fazê-lo clicando aqui.