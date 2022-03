PC investiga agência de turismo suspeita de vender passagens aéreas internacionais fraudadas

Agência de Aparecida de Goiânia, a El Shaday Turismo está sendo investigada pela Polícia Civil por vender passagens internacionais fraudadas.

Segundo as vítimas, a empresa chegava a enviar comprovantes falsificados com o nome e destino escolhido pelo cliente.

No entanto, ao chegarem na companhia área no dia da viagem, todos foram surpreendidos com a informação de que não havia nenhum registro de compra.

Denise Soares foi uma das lesadas e disse em entrevista à TV Anhanguera que teve prejuízo R$ 15 mil. O golpe também impactou o psicológico da vítima.

“Depois disso eu tive ansiedade, não conseguia dormir e tive que tomar remédio. É muito difícil pensar que todos estavam com planejamento para me receber”, lamenta.

Casos como o de Denise também tem sido compartilhado na internet após as vítimas criarem um perfil no Instagram para protestar contra a empresa.

El Shaday Turismo ainda não se manifestou publicamente sobre as acusações.