Famílias em situação de vulnerabilidade terão até 50% de desconto na conta de água

As inscrições para o Programa Água Social estão abertas. O projeto é uma realização conjunta do Governo de Goiás em parceria com a Saneago. A vagas ficarão disponíveis até o preenchimento total do número inscritos.

A ideia é oferecer um subsídio de 50% do valor da conta de água para famílias em situação de vulnerabilidade. O desconto é aplicado sobre os valores de água, coleta, tratamento e afastamento de esgoto. O beneficio está limitado em até 20m³ por mês.

O Programa Água Social é uma ampliação do Tarifa Social que é aplicado pela Saneago. Atualmente são 21.422 cadastros. De acordo com projeção do Governo do estado, a expectativa é que o número aumente para 128 mil famílias beneficiadas.

Para fazer parte do programa, os interessados podem se cadastrar pelo telefone ou em atendimento presencial no Vapt Vupt. Veja abaixo os requisitos.

Os critérios para enquadramento incluem: cadastro ativo no banco de dados do CadÚnico, do Governo Federal, na faixa de renda per capita de extrema pobreza; e titularidade ativa na conta de água. É válido ressaltar que só é possível a inclusão de uma única conta por CPF.

Requisitos para inscrição:

• Ter cadastro ativo no CadÚnico com renda familiar de até R$ 105 por pessoa;

• Ser titular da conta de água na Saneago;

• Consumir até 20 metros cúbicos de água por mês.

Como se cadastrar:

• Entrar em contato com a Central de Relacionamento da Saneago, por meio do número 0800 645 0115;

• Ou se dirigir a uma das unidades de atendimento presencial da Companhia no Vapt Vupt. Acesse o site para realizar o agendamento.

Documentos necessários:

• Se a conta já estiver em nome do beneficiário, bastam os documentos pessoais;

• Caso contrário, é necessário efetuar a alteração de titularidade, apresentando também documento que comprove posse ou vínculo com o imóvel.