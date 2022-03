Identificado o casal que morreu em grave acidente com caminhão na GO-330

Foi identificado o casal que morreu em um grave acidente de trânsito, na noite de terça-feira (1º), na GO-330, em Pires do Rio.

Ana Lucia da Silva Ribeiro Fonseca, de 43 anos, e Marcos Nunes Silveira, de 46, pararam no acostamento para trocar um pneu furado quando um caminhão, no sentido contrário, passou por cima do carro.

O motorista fugiu sem prestar socorro e o casal morreu antes da chegada das equipes de salvamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), durante a fuga, o caminhoneiro abandonou dois reboques de soja na estrada.

Até o encerramento desta reportagem, o motorista ainda não havia sido localizado e o material abandonado na rodovia foi apreendido.