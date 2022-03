Feriado de Carnaval terminou com duas mortes em grave acidente na GO-330

Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um carro de passeio provocou duas mortes, no final da noite desta terça-feira (1º), na GO-330, nas proximidades da ponte do Rio Corumbá, na saída para Catalão.

Os detalhes de como tudo aconteceu ainda são uma incógnita, mas já se sabe que, após a colisão, o veículo de grande porte evadiu, deixando as carretas para trás.

As duas vítimas fatais, um homem de 46 anos e uma mulher de 43, estavam no carro e chegaram a ficar presas nas ferragens. Imagens feitas no local mostram como o automóvel ficou destruído.

O Corpo de Bombeiros de Pires do Rio precisou ser acionado para fazer o desencarceramento do casal e foi possível constatar que os dois tinham traumas severos no crânio.

Deverá ficar sob responsabilidade da Polícia Civil investigar as mortes e identificar o condutor do caminhão que fugiu sem prestar socorro.