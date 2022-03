Estudante de Anápolis que teve corpo queimado passará por nova cirurgia de enxerto

Após cirurgia realizada no sábado (26), a jovem Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, passará por um novo procedimento cirúrgico ainda este mês.

No último final de semana, foi feito um enxerto em todo o lado esquerdo do corpo de Annelise. Agora, a equipe médica estima que, até o dia 17 de março, o mesmo processo será realizado do lado oposto.

“Os cuidados que eles têm tido com ela foram redobrados, devido ela ter tromboembolismo pulmonar, para não agravar”, afirmou a mãe da jovem, Di Carneiro, ao Portal 6.

Segundo ela, Annelise tem respondido bem ao tratamento, mas pede que todos continuem enviando boas energias para a filha.

“Ela já está saindo do quarto, fazendo terapia ocupacional. Vamos continuar orando para que dê tudo certo”, concluiu Di.

Ajude

Os amigos de Annelise criaram uma ‘vaquinha’ solidária para ajudar ela e a família com as despesas, visto que a mãe ficou impossibilitada de trabalhar para acompanhar o tratamento de perto.

Além disso, por conta da embolia pulmonar, assim que tiver alta do hospital, será necessário manter a medicação, que não é nada barata.

Quem tiver interesse em ajudar, basta clicar aqui e doar qualquer valor.