Comandante deixa colégio militar após viralizar vídeo de alunos saudando Caiado

Após viralizar um vídeo onde alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, aparecem saudando o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o tenente-coronel Clécio Teles, então diretor da unidade, o militar deixou o cargo.

Foi ele mesmo que confirmou a saída da instituição na sexta-feira (04), em postagem nas redes sociais.

“Novo comandante assumiu. Vamos apoiá-lo, até porque é super natural a troca de comando”, disse o tenente-coronel.

Na publicação de Teles, ele ainda agradeceu aos estudantes e colegas que fizeram homenagens a ele.

“Vocês demonstraram que valeu a pena todos os 05 anos. Levarei a postura de vocês para toda a minha vida!”.

Nas filmagens que se popularizaram nas redes sociais, é possível ver um grupo de alunos, uniformizados, dentro de uma piscina, fazendo diversos elogios ao comandante da instituição. Ao final da gravação, eles ainda fazem um grito de guerra.

Diante das imagens, o Ministério Público (MP) enviou um ofício à instituição de ensino, no dia 24 de fevereiro, solicitando mais informações sobre o ocorrido.

O órgão exigia que fosse enviado a relação dos alunos que participaram da atividade, além de dados de endereço e nome dos responsáveis.

Veja a seguir a postagem do tenente-coronel anunciando a saída do colégio militar e as homenagens que ele recebeu.