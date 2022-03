Um jovem de 23 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (06), no município de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que o homem foi atingido por um disparo de arma de fogo na nuca. A Polícia Militar (PM) esteve no local e acionou o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU), que só constatou o óbito da vítima.

A mãe do rapaz, uma mulher de 41 anos, se desesperou ao ver o filho assassinado e violou a cena do crime, ficando em cima do corpo do filho.

A comoção em torno da morte foi tanta que outros populares também ficaram em volta, impedindo que a PM fizesse o isolamento da área.

Ao consultar a ficha criminal da vítima, os policiais constataram que ele possuía passagens por tráfico de drogas.