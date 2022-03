A arriscada estratégia de Antônio Gomide para reeleição

Com acenos a pautas de esquerda e uma maior defesa do ex-presidente Lula, Antônio Gomide estaria no caminho certo para manter ou aumentar os votos que teve ao se eleger deputado estadual em 2018?

Essa foi a pergunta feita pela Rápidas a dois experientes marqueteiros que conhecem bem o eleitorado de Anápolis.

Ambos convergiram em algo bastante interessante. Acenos à esquerda podem sim fazer Gomide conquistar eleitores fora da cidade, sobretudo os que têm simpatia pelo PT.

No entanto, a manobra é arriscada porque pode afastar eleitores anapolinos que aprovaram as duas gestões dele a frente de Anápolis, mas que não gostam do partido.

O antipetismo foi bem alimentado em 2020 e afetou Gomide enormemente mesmo com ele fazendo autocrítica e declinando de assuntos ideológicos.

Em suma, dificilmente Gomide não seria reeleito, mas pode ganhar mais um mandato com menos votos e menor politicamente.

Falando em ex

Se o ex-prefeito de Vianópolis, Issy Quinan, não está satisfeito com o Progressistas, o mesmo pode-se dizer do partido sobre ele.

Tanto é que o responsável por montar a chapa para deputado estadual na legenda, Benitez Brandão, de Inhumas, não conta com o nome dele.

O mais provável é o jovem político se filie ao MDB onde já tem amigos e é bem quisto.

Demissão com fogos

Por falar em querida, a ex-gerente do Rápido Jundiaí, Sônia Borges, foi exonerada com lamento por uns e fogos de artifício por outros.

Ela chegou à Prefeitura como indicação de Leandro Ribeiro e permaneceu em cargo de confiança mesmo quando brigou com o vereador. Em 2020, ela chamou a atenção do prefeito Roberto Naves por se empenhar na campanha.

Vale lembrar que a cabeça dela estava a prêmio desde o episódio em que foi acusada de agredir um idoso no órgão.

Virou Geni

Chamou a atenção entre profissionais da imprensa o tanto de gente que apareceu para comemorar a demissão de Sônia Borges e relatar experiências ruins com a ex-gerente.

Tristeza

Esposa e xará Iris Rezende, Dona Iris não tem escondido a tristeza de ver promessas não cumpridas de homenagens ao ex-prefeito e ex-governador.

A não substituição da Avenida Castelo Branco foi a mais sentida. A via, como se lê, tem nome de presidente da ditadura. A mesma que cassou o mandato de Iris em 1969.

Recado importante

A Rápidas é publicada apenas de segunda a sexta. O jornalista que a escreve tem folgas aos sábados e é adventista.

Nota 10

Para CPE Anápolis, que não se esquiva de nenhuma ocorrência solicitada, mesmo as que não são, por natureza, de competência do agrupamento.

Nota Zero

Para o Republicanos de Anápolis, que vai pedir votos apenas para candidatos de fora da cidade. A IURD não tem nomes da cidade além de Cleide Hilário.