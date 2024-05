Dominguinhos não vai para cima de Leandro Ribeiro após vereador assinar CEI da Saúde

Ex-presidente da Casa era da base do prefeito Roberto Naves e agora é cotado para vice de Márcio Corrêa

Pedro Hara - 16 de maio de 2024

Dominguinhos e Leandro Ribeiro agora estão de lados opostos na Câmara. (Foto: Ismael Vieira)

Presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PDT) não adotará uma postura mais incisiva contra Leandro Ribeiro (MDB), após o vereador assinar o requerimento para instaurar a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde.

Fontes contaram à Rápidas que Dominguinhos tem muito respeito por Leandro e que não vai confrontar nenhuma das posições adotadas pelo ex-presidente da Casa.

Parte da explicação para a postura de Dominguinhos é a lealdade que possui com o neo emedebista, que o ajudou a ser eleito presidente para o biênio 2023-2024.

Durante a sessão desta quarta-feira (15), Leandro justificou o porque assinou o documento para instaurar a CEI da Saúde, dizendo que o faria mesmo se estivesse na base do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Vale lembrar que até a janela partidária – quando filiou-se ao MDB – ele estava no PP, partido que está com Roberto. Agora, na oposição, ele é cotado para ser vice-prefeito na chapa encabeçada por Márcio Corrêa (PL).

ACS e ACE em Anápolis não vão entrar de greve até segunda ordem

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combates às Endemias (ACE) aprovaram com ressalvas a minuta com adicional de produtividade apresentada à categoria por Jakson Charles (PSB), líder do prefeito Roberto Naves na Câmara.

Os trabalhadores também não entrarão em greve no momento, mas que a decisão pode mudar de acordo com o projeto de lei que for enviado à Casa pela Prefeitura.

Câmara de Goiânia aprova repasse de área pública para equipe de futebol da capital

A Câmara de Goiânia aprovou a desafetação de uma área pública de 36 mil metros quadrados, no Loteamento Moinho dos Ventos, e autorizou o repasse para o Goiânia Esporte Clube.

O projeto provocou discussões na Casa, principalmente envolvendo o vereador Paulo Magalhães (UB), defendendo que a área fosse cedida para outras iniciativas, inclusive com ameaça de pedido de vistas à matéria.

Após ser convencido por Anselmo Pereira (MDB), líder do prefeito Rogério Cruz (SD) na Câmara, e Cabo Senna (PRD), Magalhães desistiu da solicitação e o projeto foi aprovado.

Justiça atende solicitação do MPGO e reverte doação de áreas públicas em Senador Canedo

A Justiça atendeu uma solicitação do Ministério Público de Goiás (MPGO) e concedeu liminar para anular 14 doações de áreas públicas feitas pelo município de Senador Canedo a empresas privadas.

As doações foram realizadas a empresários pelo prefeito Fernando Pellozo (UB). As doações foram feitas sem licitação, o que permitiu a devolução dos imóveis ao patrimônio do município.

TCM-GO rejeita prestação de contas de prefeito de Diorama

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) rejeitou a prestação de contas do prefeito de Diorama, Altamiro José de Lima (UB), relativa ao ano de 2022.

A alegação é de que a abertura de créditos adicionais suplementares está acima dos limites fixados pela Lei Orçamentária Anual (LOA).

O órgão também solicitou à Câmara de Diorama o resultado do julgamento da prestação de contas e a ata da sessão.

Felipe Massa é oficialmente cidadão goiano

Deputados da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovaram a concessão de título de cidadão goiano para o piloto Felipe Massa.

A proposta foi de Talles Barreto (UB). Massa é o segundo piloto a ser agraciado com a honraria nos últimos meses, o primeiro foi Rubens Barrichello.

Nota 10

Para professora Maria Rodrigues Di Clemente, de 81 anos, que deu a volta por cima após ser picada por mais de 500 abelhas, e agora tomará posse da cadeira 28 da Academia de Letras de Anápolis (ALEA).

Nota Zero

Para Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), responsável pela execução e manutenção das linhas de ônibus em Goiânia e Região Metropolitana.

Não são poucos os relatos de usuários alegando atrasos nos veículos e reclamações sobre a manutenção.