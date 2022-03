Macumba foi motivo para mulher matar outra em Goiânia

A Policia Civil (PC) divulgou, nesta segunda-feira (07), os detalhes do cumprimento do mandato de prisão de uma mulher que é suspeita de matar outra, com resquícios de crueldade, em Goiânia.

Segundo a acusada, que confessou o homicídio às autoridades, o motivo teria sido porque a vítima supostamente realizou uma “macumba” contra ela.

O crime ocorreu em outubro de 2021, mas o mandado de prisão só foi cumprido na última sexta-feira (04).

De acordo com a PC, a custodiada afirmou ter matado a vítima, durante uma discussão, com um golpe na cabeça, por desconfiar que estaria sendo alvo de feitiçaria.

Depois do assassinato, a suspeita ainda furtou pertences, dinheiro e ateou fogo na residência.

O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Científica, embaixo de uma cama, completamente carbonizado.

Assista: