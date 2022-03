Morte da maquiadora Tayná Pinheiro gera comoção e revolta na internet

Foi liberado ainda na noite deste domingo (06), para velório e sepultamento, o corpo da jovem Tayná Pinheiro, de 26 anos, encontrada morta horas antes, no Residencial Porto Rico, na região Sudoeste de Anápolis.

Maquiadora, ela era mãe de uma garotinha de apenas 10 meses e muito querida por familiares e amigos.

São várias as pessoas que estão usando as redes sociais para lamentar a partida repentina da jovem e também demonstrar inconformidade com o caso.

Tayná foi encontrada já sem vida, no final da tarde, com duas perfurações nas costas.

Até o momento, o principal suspeito do homicídio é o companheiro dela, que teria deixado o imóvel depois de solicitar um carro por aplicativo.

O caso está sob a responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).