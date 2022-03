Após sair de Anápolis, passageiro é morto dentro de ônibus durante briga com idoso armado

Durante a noite desta segunda-feira (07), uma discussão entre passageiros de um ônibus, que saiu de Anápolis para São Paulo, terminou com a morte de um homem, de 53 anos, na BR-153, no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito, de 63 anos, e a vítima começaram a brigar por causa de uma lâmpada acesa no interior do veículo.

Irritado com a situação, o idoso teria pegado uma faca e dado os golpes no homem.

Equipes médicas da Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, chegaram a se deslocar até lá para prestar os primeiros socorros, mas devido à gravidade dos ferimentos, o paciente teve o óbito constatado.

A PRF identificou o suspeito do crime logo que chegou. Apesar de ter permanecido no local, o idoso informou que tinha jogado a arma branca, utilizada no crime, em um matagal.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e deverá responder por homicídio.