Anápolis tem vagas abertas em diversos cursos de capitação online e presenciais

Localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Colégio Tecnológico de Anápolis (COTEC) está oferecendo cursos gratuitos, presenciais e online, para quem busca a oportunidade de se capacitar e destacar no mercado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de março exclusivamente pelo site e a previsão é de que as aulas tenham início no dia 11 de abril,

Os cursos terão duração de apenas 40 horas e, após a conclusão, os certificados serão emitidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Presencialmente, para o período matutino, estão sendo disponibilizadas vagas para dois cursos, sendo eles de confeitaria e cuidador de idosos.

No período vespertino, também presencialmente as turmas são de massoterapia, cuidador de idosos e de contagem e manutenção de computadores.

Já o período noturno presencial conta com vagas para confeitaria, design de sobrancelha e montagem e manutenção de computadores.

Para aqueles que desejam realizar as aulas de maneira online, os cursos no horários matutino são de técnicas de negociação de vendas, inglês instrumental e legislação trabalhista e previdenciária.

As oportunidades virtuais para o período noturno são para atendente de farmácia, inglês instrumental e noções de farmácia hospitalar.

Em caso de alguma dúvida, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 30709757 ou enviar mensagem para (62) 9 9545-0183 ou (62) 9 8310-4269, ambos pelo Whatsapp.

Outras questões também podem ser sanadas presencialmente no endereço da unidade, localizada na Rua VP-4D, Módulos 03 a 06, Qd. 08-A, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).