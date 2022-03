Imagens mostram casa totalmente destruída após grande incêndio em Anápolis

Um incêndio deixou uma casa destruída no Jardim Arco Verde, bairro da região Sudeste de Anápolis, nesta quarta-feira (09).

O local mais atingido foi o quarto, que teve cama, outros móveis e diversas roupas queimadas. O forro de PVC no teto também ficou totalmente arruinado.

Com a residência sendo consumida pelo fogo, vizinhos se mobilizaram para tentar controlar o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A equipe levou poucos minutos para chegar ao local e atingiram as chamas diretamente para que fossem debeladas o quanto antes.

Em seguida, foi feito um trabalho de rescaldo para eliminar qualquer chance de o fogo voltar e se espalhar. Cerca de 200 litros de água tiveram de ser usados até a finalização dos trabalhos.

Apesar do susto, ninguém se feriu. A casa foi deixada sob a responsabilidade do proprietário, que recebeu um alerta sobre a fumaça e os possíveis problemas estruturais no imóvel.

A causa do incêndio não foi revelada.