Idoso “terror do INSS” é homenageado pelo Ministério do Trabalho

Já imaginou chegar aos 121 anos, saudável e completamente lúcido? Essa é a realidade do aposentado Andrelino Vieira da Silva, morador de Aparecida de Goiânia.

O idoso viralizou depois de comemorar seu 121º aniversário com o tema de “Terror do INSS”.

Para comemorar o marco, o ministério do Trabalho, elaborou uma placa comemorativa para celebrar a vida de Andrelino. O idoso recebeu a homenagem em sua casa na última quarta-feira (09) .

De acordo com o o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, a idade do aposentado já é superior a existência da Previdência Social no país.