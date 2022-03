Gustavo Mendanha está próximo de fechar acordo com partido de Bolsonaro

Já na contagem regressiva para definir que caminho seguir, o ainda prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, deve ter uma reunião com Valdemar da Costa Neto, o presidente e dono do PL, na próxima segunda-feira (14).

Pode sim sair do encontro com a data de filiação marcada ou tão somente com a garantia de que a legenda vai apoiá-lo e fazer parte da coligação.

O “casamento” tem a simpatia da mandachuva local do partido, e deputada federal, Magda Mofato. O interesse da parlamentar nem é só pela proximidade cultivada com Gustavo, mas também porque uma possível filiação dele a ajudaria fechar a chapa para concorrer à Câmara dos Deputados. É essa a prioridade número um de Magda e do PL em Goiás e no Brasil todo.

Falando em chapa

Com a possível desistência de Henrique Meirelles em disputar o Senado, o PSD tem pouco o que fazer.

Restaria ceder às investidas do atual senador Vanderlan Cardoso e também apoiar Gustavo Mendanha. Como presente, ele garantia a esposa como vice na chapa para governador. Aliás, ela entra para a lista que já conta com Lêda Borges e Valéria Perillo.

Anapolino

O atual vice-prefeito Márcio Cândido, natural de Carmo do Rio Verde, deve ganhar em breve o título de “cidadão anapolino” dado pela Câmara Municipal.

Nova visitinha

O Ministério Público fez outra diligência no Poder Legislativo Anapolino nesta quinta-feira (10). Foi visitar mais dois gabinetes de vereadores para conferir ponto e escalas de trabalho. Nos três anteriores são fortíssimos os indícios de funcionários fantasmas. Nesses dois últimos nem tanto.

A presença do órgão trouxe ainda mais tensão na Casa. A visita foi, de fato, surpresa e não era esperada sequer pela diretoria administrativa da Câmara.

Aposta

Numa espécie de “me denuncia, que eu te denuncio”, alguns vereadores já apostam que salvo alguns casos mais gritantes, como os dos empresários na folha de pagamentos, o MP vai propor algum TAC para dar uma moralizada geral na Câmara. A conferir.

Só que o caso de funcionários fantasmas é fichinha se comparado a um dos próximos escândalos que a Câmara Municipal de Anápolis está prestes a administrar. As polêmicas e ilegalidades ali parecem que não acabam nunca.

Nota 10

Para o TRT da 18ª Região. Sediado em Goiânia, o órgão tem dado publicidade de forma didática a boa parte das decisões que está tomando de forma colegiada.

Nota Zero

Para a Prefeitura de Goiânia. Aparecida e Anápolis se anteciparam na concessão de reajuste para servidores e em ambos municípios ninguém fala de greve. Na capital, os professores prometem cruzar os braços no próximo dia 15. Vê-se é só falta de recursos, parece ser falta de gestão também.