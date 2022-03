Motorista de carro morre ao se envolver em grave acidente com caminhão na BR-153

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um homem, de 33 anos, nesta quinta-feira (10), na BR-153, na altura de Hidrolândia, localizada a aproximadamente 35 km de Goiânia.

Ambos os veículos estavam seguindo no sentido Aparecida de Goiânia-Hidrolândia, quando um carro de passeio acabou atingindo a traseira de um caminhão baú, que teria estacionado no acostamento da via, com sinalização inadequeda, por causa de uma pane.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram até o local do ocorrido para acompanhar a situação e fazer todo o controle do trânsito.

Devido ao impacto da colisão, o condutor do carro sofreu ferimentos muito graves e faleceu antes mesmo do socorro chegar.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.