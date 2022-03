Pode tentar negar, mentir para si e para os outros, mas não tem jeito. Quando alguém está muito apaixonado, existem indícios que podem ser a faísca que falta para ela se entregar a seu interesse romântico.

Parra tirar quaisquer dúvidas se realmente há uma atração no ar, nós listamos alguns sintomas que confirmarão se esse sentimento de fato está rolando e se existe alguém com potencial para entrar de vez na sua vida. Confira!

6 sinais que revelam que você está muito apaixonado e ainda não percebeu

1. Acorda e vai dormir pensando na pessoa

Quando você abre os olhos pela manhã, a primeira coisa que vem na sua cabeça é esse outro alguém? Sinal forte que tem algo rolando aí.

Se está difícil de prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e os pensamentos só se direcionam ao que o seu crush está fazendo ou se ele está bem, é sinal que tem, uma paixonite no ar.

2. Descontrole da rotina

Ficou difícil de controlar os próprios pensamentos, ações e até mesmo atividades diárias? Tudo bem, isso faz parte do processo de se apaixonar.

Quando uma pessoa está com uma paixão tomando toda a atenção para si, é natural que ela fique avoada, com “a cabeça nas nuvens” e as atividades rotineiras podem se tornar mais complicadas.

Só fique atento para não se prejudicar no trabalho ou nos estudos, perdendo o sono e só pensar na outra pessoa. Autocuidado também é importante!

3. Impulsividade

Quando se fala em paixão, tudo é muito rápido. Se você já tomou uma decisão sem pensar duas vezes nas consequências, só para agradar outra pessoa, pode ser que seu coraçãozinho esteja balançado por ela.

O sujeito apaixonado não mede esforços para tentar fazer o interesse romântico bem.

Muitas vezes, isso acaba se refletindo em ações impulsivas, como aceitar um convite para um lugar que não faz o estilo dele ou dizer coisas muito íntimas de forma inesperada.

4. Medo de julgamentos

Impressionar a crush é quase como uma necessidade para o indivíduo apaixonado. Por causa disso, pode ser que ele se torne receoso de fazer algo que possa desagradá-la ou que ela trate com indiferença.

Se você fica esperando que a crush dê um like e comente aquela sua foto bonita ou já saiu com uma camiseta da banda que ela curte, é sinal que há um grande desejo de chamar a atenção e não ser “apenas mais um”, para ela.

5. Você se sente nas nuvens

Quando se está apaixonado, pode ser que a pessoa se sinta o ser mais feliz do mundo. Afinal, falar sobre ela é bom, falar com ela é melhor ainda. Lembrar dos momentos que vocês passaram juntos pode até virar o melhor momento do seu dia.

Dessa forma, a paixão pode ser um grande estimulante para quem foi fisgado. É natural que todo esse sentimento acumulado se transforme em energia, fazendo o corpo se sentir bem e o apaixonado se sintir “fora do chão”.

6. Você acha ela perfeita

Seu crush parece sem defeitos ou até mesmo as imperfeições dele te fazem pirar o cabeção? Normal. Afinal, como já dizia o ditado, o amor é cego.

A pessoa apaixonada tende a relevar os hábitos ou características comportamentais do outro. Até mesmo passa a idealizá-lo, a ponto de não perceber as limitações que ele tem.

Então, se você passou a amar aquelas pequenas coisinhas, que o seu interesse romântico pode até se incomodar, mas que o tornam o sujeito que ele é, pode ser um indício de que a paixão já te pegou de jeito.

