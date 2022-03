Brasileiros poderão receber até R$ 300 de auxílio para comprar gasolina; veja quem tem direito

A vida não anda fácil para os motoristas brasileiros. Com os constantes aumentos de preço nos postos de combustível, fica cada vez mais difícil equilibrar as contas.

Dessa forma, sair para um bar, encontrar os amigos e até mesmo viajar se torna uma tarefa complicada, quando uma parte considerável do seu salário é destinado apenas para pagar o preço da gasolina.

Porém, em março 2022 o Senado aprovou o Projeto de Lei 1.472, que pode ser uma grande ajuda para os consumidores.

Isso porque a medida pode dar um auxílio financeiro de até R$300 para motoristas, motociclistas e pilotos de embarcações pequenas pagarem gasolina.

Seria uma espécie de vale-gasolina para os brasileiros poderem usar nos postos de combustíveis.

Com a ajuda dessa medida, o sujeito beneficiado vai poder ter um respiro financeiro e pode redirecionar esse dinheiro para outras atividades, como entretenimento ou cultura.

Entretanto, mesmo que seja uma vantagem atraente para qualquer um, não são todos que podem receber o benefício.

É necessário que o indivíduo se encaixe em alguns requisitos para que fique apto ao auxílio financeiro.

Para isto acontecer, o cidadão deve estar registrado no CadÚnico do Governo Federal e inscrito no Programa Auxílio Brasil.

Sendo assim, ele deve fazer parte de uma família em situação de extrema pobreza (com renda mensal de até R$ 105 por pessoa) ou em situação de pobreza (que recebe até R$ 210 per capta).

O vale-gasolina vai ser pago mensalmente para estes grupos familiares, por meio das contas bancárias vinculadas ao programa criado para substituir o Bolsa Família.

Mas vale lembrar que o auxílio tem uma limitação. Mesmo que tenha como objetivo ajudar uma grande parcela da população, o vale-gasolina ficará restrito a um teto de gastos, não podendo ultrapassar o custo de R$ 3 bilhões.

