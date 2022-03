Conheça a fruta que ajuda a regular a pressão, combate doenças e auxilia na perda de peso

A laranja é uma fruta um tanto polêmica devido a dualidade funcional que ela possui: auxiliar no emagrecimento ou contribuir para o ganho de peso.

No entanto, é um alimento natural bastante positivo pois é capaz de regular a pressão, combater doenças, além de ser riquíssimo em vitaminas, como a C.

No bagaço da laranja ainda é possível encontrar uma fonte de fibras, que melhoram o sistema digestivo e ainda funciona no controle da fome, por oferecer a sensação de saciedade.

O grande problema da laranja é que, por conter em média 90 calorias, ao ser misturada com o açúcar, ela pode gerar o efeito temido do aumento de peso.

Um outro fator importante que a fruta propõe ao organismo é que: ela é diurética. Ou seja, ela aumenta a liberação de líquidos, contribuindo para a diminuição da retenção no corpo.

Além do mais, a vitamina C é capaz de aumentar o sistema imunológico, combatendo doenças com mais facilidade e mais, com o auxílio do potássio, essa dupla melhora até mesmo a pressão arterial alta.

Conheça a forma correta de usufruir desta fruta:

1. Coma entre 01 a 03 porções de 80g de laranja diariamente;

2. Não dispense o bagaço, pois ele é rico em fibras;

3. Não poupe nem mesmo a casca, utilize-a para fazer chás, pois também possui bastante nutrientes;

4. Caso prefira o suco da fruta, não adicione açúcar;

5. Use o bagaço como acompanhamento de iogurtes ou em saladas.

