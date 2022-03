É vital para todo ser vivo se alimentar. As bactérias se alimentam de moléculas menores que si, os animais caçam suas presas, há também os seres que se alimentam de outros da mesma espécie e tem nós humanos, carnívoros e veganos. Ok, mas sabia que há segredos que as comidas que você come no dia a dia guardam? Confira!

6 segredos que as comidas que você come no dia a dia guardam e poucos sabem:

1. Camarão

Esse delicioso e caro fruto do mar é o primeiro que vamos revelar seus segredos, vamos lá! Os camarões possuem muito colesterol ruim, capaz de desregular os níveis no sangue, bizarro, né?

2. Queijo processado

A verdade é que, os queijos processados não são lá de fato queijos mesmo. Isso porque esses alimentos industrializados possuem um grande número de aditivos químicos que dão a cor e o sabor ao alimento.

3. Batatas chips

Ok, é hora de você ficar pasmo, as batatas industrializadas não são recomendadas diariamente para nós. Cientificamente, e a maioria dos pacotes com chips, contém menos de 60% de batatas, loucura, né? Em paralelo, há uma enorme quantidade de sal, aditivos, corantes e conservantes.

4. Arroz

Sem rodeios, comer arroz todo dia pode desencadear diabetes, distúrbios do desenvolvimento, doenças do sistema nervoso e até mesmo câncer de pulmão e bexiga. Mas calma, não se desespere! É necessário ter uma certa predisposição para acarretar.

5. Iogurte

Veja bem, estamos nos referindo ao iogurte industrializado. Resumidamente, eles possuem muitos conservantes, aromatizantes, açúcar e a gordura do leite. Sempre que possível, opte pelos naturais!

6. Bolacha de sal

Por fim, sabe aquelas clássicas que cream cracker? Bom, fique atento, porque, cientificamente, é recomendado comer menos de uma colher de chá de sal por dia. Enquanto isso, uma pequena bolacha dessas contém até 2 vezes a porção diária recomendada.

