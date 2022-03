Chega uma certa idade que se relacionar com qualquer pessoa se torna um peso. Encontrar alguém certo para a vida começa a superar aquelas borboletas no estômago da adolescência. E não ligar para a aparência está incluso neste pacote de ter um relacionamento para a vida toda. Por isso, veja agora algumas provas de que namorar um homem com barriguinha pode ser um tiro certeiro!

6 provas de que namorar um homem com barriguinha é uma delícia:

1. Eles possuem o melhor abraço

Vamos começar por essa prova, afinal, quem não ama um abraço de urso, que nos envolve no aconchego? Namorar com um barrigudinho é a garantia disso para o resto da vida.

2. Não seguem dieta

A real é que esses homens não ligam para dieta alguma! Logo, eles vão te levar para jantar nos melhores restaurantes, sem pensar nas calorias. Que tal comida japonesa, fast food, sanduíches?

3. Não ligam para a aparência

Ao lado da dieta, a aparência também não é algo que esses homens dão muita bola. Isso porque, no geral, eles não se importam se você também tiver uma barriguinha, quilos a mais ou flacidez.

4. A conchinha perfeita

Se um abraço já é bom, imagina dormir dentro dele! Pois é, os homens com barriguinha conseguem deixar a conchinha na hora de dormir melhor ainda e muito mais confortável.

5. Não são viciados em academia

Outra coisa que os barrigudinhos não vão importar é com academia. Logo, você não terá um namoro te forçando ir treinar.

6. Você tem um masterchef só para você

Por fim, normalmente, todo homem barrigudinho manda bem na cozinha, seja no fogão, seja na churrasqueira. Por isso, namorar esse homem pode ser perfeito!

