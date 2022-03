Youtubers podem pegar sete anos de prisão por passar a noite em loja nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Donos do canal Saucy and Honey, os youtubers norte-americanos Johnson Larose, 25, e Charlotte Fischer, 24, podem ser condenados até sete anos de prisão após passar uma noite inteira em uma loja de departamento em West Whiteland, na Pensilvânia, Estados Unidos.

Os youtubers ficaram na loja para gravar um desafio para o canal, que possui pouco mais de 21 mil inscritos. Eles foram gravados pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo o jornal Daily Mail, os dois chegaram a ser detidos em 22 de fevereiro, um dia após ficar a madrugada na loja.

No entanto, a dupla pagou uma fiança de US$ 25 mil, cerca de R$ 127 mil, para responder suas ações em liberdade. Os dois são acusados de conspiração e invasão de propriedade privada. Em entrevista a uma filial da Fox News, Fischer afirmou que não se arrepende do feito.

“Olha só, nenhum arrependimento, estou apenas curtindo a vida e me divertindo, é meio triste toda essa comoção, estamos esperando apenas uma multa, nada demais”, disse a youtuber. Scott Pezick, policial responsável pelo caso, explicou ainda que há uma dificuldade em punir a dupla.

Segundo Pezick, os dois não destruíram nenhuma propriedade, e também não cometeram nenhum roubo. Os dois apenas ficaram no interior da loja desde o fim da tarde e deixaram o estabelecimento pela manhã do dia seguinte.

“Eles não machucaram ninguém, mas queremos ter certeza que esse tipo de coisa não voltará a acontecer”, completou.