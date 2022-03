O programa Aluguel Social, do Governo do Estado, que concede uma ajuda mensal à famílias em situação de endividamento e vulnerabilidade, vai entregar 800 cartões em Anápolis nesta quinta-feira (17).

O evento ocorre às 10h, no Ginásio Municipal Carlos Pina, e vai beneficiar, durante 18 meses, com R$ 350, aqueles que precisam de apoio para custear a locação de um imóvel para morar.

“Essa é uma demanda urgente. A longo prazo, o objetivo é que essas famílias tenham condições de se manter de forma autônoma”, explicou Pedro Sales, presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Para ser contemplado, é preciso habitar em uma moradia improvisada ou, ainda, ter mais de 50% da renda familiar comprometida com aluguel.

Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) do município.

Aqueles que tenham interesse em participar para ser beneficiado posteriormente, as inscrições para Anápolis ainda estão abertas e devem ser feitas diretamente pelo site da Agehab.