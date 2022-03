Goiás foi o 7° estado do Brasil que mais matou transexuais e travestis em 2021

Um relatório divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Antra), mostra que Goiás é o sétimo estado do Brasil com mais morte de pessoas transexuais e travesti em 2021.

O documento revela um aumento de 75 % nos assassinatos de pessoas transexuais e travestis entre 2020 e 2021.

Só no último ano, segundo o levantamento, foram contabilizadas sete mortes no estado, representando o maior número atingido nos últimos cinco anos, ficando atrás apenas de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais.

E a situação ainda está longe de melhorar. Só no início deste ano, duas mortes de travestis já foram oficialmente confirmadas no estado.

Uma delas, foi Brunna Kimberlly, 27 anos, encontrada morta no Setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, ela foi baleada com pelo menos três tiros que atingiram peito, o pescoço e as costas.

Além dela, uma outra vítima também foi encontrada sem vida na mesma região com diversos hematomas espalhados pelo corpo.

No relatório, a associação destaca que “é urgente traçar estratégias de fortalecimento das instituições de luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, a proteção de defensores de direitos humanos, e pela garantia da sobrevivência da comunidade”.