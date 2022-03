Uso de máscaras em locais fechados continua obrigatório em Goiânia

O prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos), assinou na tarde desta quinta-feira (17), a lei que deixa o uso facultativo de máscaras em ambientes abertos.

Entretanto, o uso continua obrigatório em locais fechados do município. Além disso, existe a recomendação que pessoas imunossuprimidas com comorbidades de alto risco, pessoas não vacinadas e com sintomas de síndrome gripal continuem utilizando o equipamento de proteção facial.

Com 75,3% da população imunizada de maneira completa, Goiânia cumpre os requisitos determinados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) para liberar o uso de máscaras.

Segundo nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são considerados ambientes abertos espaços ao ar livre públicos ou particulares, como ruas, estádios, calçadas, praças, áreas de lazer, quadras esportivas e feiras.

O projeto de lei que desobrigava a utilização do equipamento de proteção facial foi aprovado de maneira unânime pelos vereadores na Câmara Municipal na manhã desta quinta-feira (17).

