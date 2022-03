Criança se afoga em piscina e é levada as pressas para hospital

Uma criança de 04 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (20), no Setor Buena Vista I, em Goiânia.

Vítima de afogamento em uma piscina, ela foi atendida pelos militares com pulso fraco e com espuma na boca e no nariz.

Ainda no local foram do acidente foram realizados os primeiros socorros, com o uso de oxigênioterapia.

Ela foi resgatada e levada ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), no Parque Acalanto, região Sul da capital.

Como não foi divulgado o nome da criança, não houve como pedir a atualização do quadro clínico para a unidade de saúde.